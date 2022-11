Jovem é preso em flagrante distribuindo entorpecentes em bairro da Capital

Um jovem de 23 anos, foi preso na tarde de ontem (25), em uma residência, no bairro Bosque da Esperança, em Campo Grande. Com o rapaz, foi encontrado 12 kg de maconha que seria de um desconhecido, detento do sistema prisional

De acordo com a ocorrência, o jovem foi abordado na rua Miguel Baltha, Bairro Bosque da Esperança, após a equipe flagrar ele saindo de um imóvel, quando estava entregando algumas trouxinhas de maconha para um desconhecido.

Ao ser questionado, relatou que guarda maconha em sua residência a pedido de um interno do sistema prisional. Ainda aos policiais, ele disse desconhecer o proprietário da droga e estava recebendo a mercadoria, desconhecendo o dono dos entorpecentes.

Em vistoria no imóvel, foram encontrados mais dez quilos de maconha dentro do guarda-roupa. No imóvel, os policiais encontraram uma balança e precisão e mil reais em dinheiro.

O jovem foi encaminhado em flagrante para uma delegacia da região, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

