Pão com manteiga chega a custar R$ 20 em Campo Grande

Dupla inseparável na mesa do brasileiro, o pão com manteiga já não é mais o mesmo, que juntos chegam a custar R$ 20. A constatação foi verificada na pesquisa de preços realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis supermercados de Campo Grande, comparando 28 itens da cesta básica.

O menor preço do pão de fôrma (Saborzitos) foi encontrado por R$ 4,99, no Fort Atacadista, ao passo que o maior é praticamente o dobro (R$ 9,79), preço praticado no Nunes. A diferença entre os locais é elevada, ficando com percentual de 96,19%. O custo médio ficou em R$ 8,01.

A margarina, da marca Qualy também apresenta grande variação, de 59,36%. O item foi encontrado no Atacadão por R$ 6,89, ao passo que no supermercado Nunes é vendido por R$ 10,98. A média de gasto para o consumidor, levando em conta os comércios visitados, ficou em R$ 8,44. O leite tem preços que vão de R$ 4,39 (Fort) a R$ 5,89 (Pires), com média de custo de R$ 4,87. A diferença de valores é de 34,17%.

Meio quilo de café, da marca Três Corações, pode ser encontrado entre R$ 14,98 e 17,95 (19,83%). Média de gasto para o campo-grandense é de R$ 16,12. O açúcar refinado (União 1 kg) obteve variação de 27,25%, com média de R$ 6,65. O produto é vendido entre R$ 4,99 (Fort) e R$ 6,35 (Pires).

Mantimentos

O arroz de 5 kg (Tio Lautério) sai por R$ 16,98 no Atacadão, sendo este o menor preço encontrado na pesquisa. O mais caro é vendido a R$ 19,95 (Comper). A diferença entre mercados conta com porcentagem de 17,49%, ao passo que o custo médio para o cliente é de R$ 18,31.

O feijão de 1 kg (Bem Te-Vi) está por R$ 5,95 no Atacadão e R$ 7,59 no Comper. A variação obtida é de 27,56%. Todavia, no supermercado Pires, o feijão Nova Geração custa R$ 7,95 e o Vô Tete no Pires, R$ 6,48.

O quilo do corte de coxão mole, vendido a vácuo, pode ser adquirido por R$ 32,90, no Pires, e R$ 45,98, no Comper. A diferença entre os locais é de 39,76%, com preço médio de R$ 38,58.

Hortifrútis

Os produtos da “feirinha” também não estão de brincadeira com o bolso do campo- -grandense. O quilo da cebola, por exemplo, é comercializado por R$ 10,90 (Pires) e R$ 7,99 (Atacadão), desencadeando variação de 36,42%. Já a média de gastos ficou em R$ 9,51. A batata conta com valor de R$ 3,89 o quilo, no Assaí, e R$ 6,49 no supermercado Comper (66,84%), com custo médio de R$ 4,70.

O tomate é o campeão de variação, com 125% entre os comércios visitados. O quilo é vendido entre R$ 3,99 (Atacadão) e R$ 8,99 (Comper). A média de gasto para o consumidor ficou em R$ 6,02.

Higiene e limpeza

O sabão em pó de 1,6 kg, da marca Omo, conta com preços que vão de R$ 16,50 a R$ 23,99 (45,39%). A média que o consumidor pagará pelo produto é de R$ 20,79.

O papel higiênico folha dupla, 12 rolos (Neve) está com diferença de preço elevada (93,02%), ao passo que o preço médio é de R$ 24,79. Os valores do item vão de R$ 15,90 a R$ 30,69.

