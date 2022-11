Acusado de tentar matar caminhoneiro na Capital é preso com pistola

Um homem de 35 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (25), em posse de pistola, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Aos policiais do Batalhão de Choque, o homem alegou que comprou a arma por sofrer ameaças após o irmão desaparecer.

De acordo com informações do Batalhão de Choque, o rapaz estava em um veículo, de modelo Corolla, quando foi abordado. Dentro do carro, foi encontrado uma pistola 9 mm, com 15 munições. Aos policiais, ele alegou sofrer ameaças de pessoas que estariam envolvidos no desparecimento do irmão. De acordo com a polícia, ele teria morrido no Rio de Janeiro.

O suspeito foi encaminhado em flagrante para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepac/ Cepol) pela posse ilegal da arma de fogo.

Autor é suspeito de atirar em um caminhoneiro na frente de uma boate.

Em fevereiro deste ano, o homem de 35 anos foi preso por tentativa de homicídio na Avenida Afonso Pena, quando ele atirou 11 vezes contra um caminhoneiro. O crime aconteceu no dia 17 daquele mês.

De acordo com informações da polícia, o suspeito estava com um comparsa em uma Ranger Rover, quando a vítima, o caminhoneiro, que descarregava o veículo, foi atingida pelos tiros.

Ainda de acordo com informações policiais, o crime teria sido cometido após eles se envolver em uma acidente. O rapaz acusado alegou que o caminhoneiro teria danificado a sua Ranger Rover e por conta disso, realizou os disparos.

Ainda em 2017, o mesmo autor teria sido preso por envolvimento de furto na casa de um policial militar.

