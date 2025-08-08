Jovem é preso em flagrante após retirar um saco plástico com drogas dentro de cano de esgoto, no Parque Lageado

Na tarde desta última quinta-feira (7), um jovem, de 20 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante com saco plástico contendo entorpecentes, retirado de um cano de esgoto. O caso aconteceu no bairro Parque Lageado, em Cmpo Grande.

Segundo informações iniciais, foi por volta das 16h30 que policias da Derf (Delegacia Especializada em Repressão e Roubo e Furtos) estavam realizando as diligiencias no local. Durante o trajeto, os agentes avistaram um motorista que agia de forma suspeitas. Quando abordado, o homem confessou ser usuário de drogas e que estava no local para comprar cocaína.

Em outro momento, ainda durante as investigações, um outro homem foi flagrado retirando um saco plástico com drogas dentro de um cano de esgoto. Foram apreendidos, 69 pinos com cocaína, 7 porções de maconha e R$ 55.

O motociclista foi autuado por porte de drogas e consumo pessoal. Já o outro, foi preso por tráfico de drogas em flagrante.