Seis são presos e armas apreendidas em operação “Ignis Silentiatus”, contra o crime em Chapadão do Sul

Ação cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e teve apoio de helicóptero para localizar suspeitos

Seis pessoas foram presas e armas de fogo foram apreendidas durante a operação “Ignis Silentiatus”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (8) em Chapadão do Sul. A ação teve como alvo suspeitos de homicídio, tráfico de drogas, furtos e roubos, e se estendeu a cidades vizinhas.

Ao todo, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os detidos estão cinco homens — de 66, 55, 37 e 18 anos —, uma mulher de 18 anos e um adolescente de 17 anos. Dois adultos foram presos por porte ilegal de arma e quatro por tráfico de drogas.

As equipes localizaram três armas de fogo, uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre .357 e um revólver calibre .32, além de munições e porções de entorpecentes.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, com participação de unidades de Costa Rica, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Garras, Defurv, Deleagro e DHPP, além da Polícia Militar. No total, 62 agentes e 15 viaturas foram mobilizados, com apoio de um helicóptero para monitoramento aéreo.

Segundo a delegada Bianca Carneiro Martins, que coordenou os trabalhos, “essa ação integrada demonstra a capacidade de resposta das forças de segurança diante de crimes que afetam diretamente a tranquilidade da população. O resultado alcançado enfraquece a atuação de grupos criminosos e reforça o compromisso da Polícia Civil com a defesa da sociedade”.

As investigações começaram após levantamentos de inteligência que apontaram endereços usados para o comércio de drogas e a guarda de armas irregulares. O Ministério Público deu parecer favorável às buscas, autorizadas pelo Poder Judiciário.

