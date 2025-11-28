Acusado de matar ex-guarda com 23 facadas é transferido para presídio em Dourados

Cristian Alexander Cabeza Henriquez, de 44 anos, foi transferido na tarde dessa quinta-feira (27) para a Penitenciária Estadual de Dourados, após a Justiça converter em prisão preventiva a detenção realizada no domingo (23). Ele é acusado de matar a ex-guarda municipal Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, com 23 facadas dentro da casa dela, na Vila Sulmat, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande.

A decisão judicial que determinou a transferência e a manutenção de Cristian preso foi assinada na quarta-feira (26). Desde sua captura, ainda na noite do crime, ele estava custodiado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), enquanto a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) reunia informações sobre o histórico de violência envolvendo o casal.

Cristian utilizava tornozeleira eletrônica e estava descumprindo medida protetiva, ao voltar a frequentar a casa da vítima, da qual deveria manter distância.

Crime brutal após discussão

O feminicídio ocorreu na noite de domingo (23), após uma discussão entre Cristian e Alliene, que, segundo a investigação, haviam consumido bebida alcoólica pouco antes. Durante o desentendimento, o acusado pegou uma faca e golpeou a ex-companheira cerca de 23 vezes.

Depois do crime, Cristian trancou o portão da residência e deixou no local o filho de Alliene, um menino de 9 anos, sozinho. A criança precisou pular o muro para pedir ajuda aos vizinhos. Quando equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros chegaram, Alliene já estava morta. O autor foi localizado horas depois, escondido na casa da mãe, na Vila Industrial, e preso em flagrante.

37º feminicídio do ano em MS

O caso foi registrado como feminicídio, sendo o 37º crime dessa natureza em Mato Grosso do Sul em 2024, segundo levantamento oficial. A Polícia Civil segue investigando o histórico do casal e eventuais outras violações de medida protetiva cometidas pelo acusado. A transferência para o presídio reforça as medidas de segurança enquanto o processo criminal avança.

