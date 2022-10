Jovem é preso em flagrante após abandonar mais de 600 kg de maconha

Um homem de 21 anos, foi preso na tarde de ontem (13) transportando mais de 700 quilos de maconha em um veículo na MS-270, próximo ao Distrito de Itahum, a 263 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor relatou que entregaria os entorpecentes em Dourados.

De acordo com informações do Departamento de Operações da Fronteira (DOF), o flagrante ocorreu durante abordagem da Operação Hórus, quando um veículo de modelo Volkswagen Fox de cor preta, foi abordado pelos militares. Ao observar o sinal de parada, o condutor acelerou o veículo em alta velocidade, mas teve que abandonar o automóvel quilômetros à frente. Ainda de acordo com a polícia, o jovem continuou a fuga pelas margens da rodovia, mas foi capturado e preso em flagrante.

No veículo, os policiais encontraram 681 tabletes, pesados foram totalizados 713 quilos de maconha.

O jovem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), quando confessou o transporte dos entorpecentes e relatou que entregaria o produto em Dourados.

