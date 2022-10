Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você terá ótimos resultados se trabalhar em equipe e somar forças com os colegas para alcançar os objetivos em comum. Ou pode fazer uma sociedade com alguém mais experiente e que tem uma boa visão de futuro. A Lua na Casa da Comunicação garante a você uma habilidade enorme de dialogar e convencer as pessoas, o que também promete facilitar bastante os seus acordos no emprego. Ótimas energias também para a sua vida amorosa. O romantismo está no ar e vai ser fácil encantar alguém. Sinal verde para se declarar, pedir alguém me namoro ou casamento. União forte e abençoada. Não esconda nada do par.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O trabalho estará no centro das suas atenções nesta sexta-feira. Se depender do incentivo astral, você não medirá esforços para mostrar o seu potencial e alcançar os seus objetivos. Vai encarar suas tarefas com responsabilidade e com doçura, e ainda se mostrará muito prestativa com os colegas. Tanto empenho deve render conquistas importantes e, talvez, até um aumento. Tire um tempo para cuidar da sua saúde e do visual. Tudo que fizer vai deixá-la mais linda e poderosa. Sua simpatia pode chamar a atenção de alguém conhecido e render uma paquera. A dois, valorize a união e apoie os planos do par.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros incentivarão você a usar toda simpatia e alegria do seu signo para se dar bem hoje. No trabalho, você pode explorar o seu dom de comunicação para negociar com as pessoas e conseguir tudo que desejar. Também pode explorar a sua habilidade natural de se adaptar às mudanças para contornar qualquer obstáculo e ainda fazer do limão uma limonada. A sorte sopra forte a seu favor e nada deve abalar o seu alto-astral. Sinal verde para viajar, se isso estiver nos seus planos. Nas paqueras, seu charme será irresistível. Na união, tensões podem até rondar, mas você vai vencê-las com carinho e sedução.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua na Casa 12 deixará você ainda mais sensível e emotiva. O astro está em harmonia com Sol e Vênus na Casa 4, o que deve aumentar muito o seu apego pela família. Vai se preocupar com o bem-estar de todos e também vai pedir colo quando puder estar com os parentes. No trabalho, deve ouvir a sua intuição e confiar na sua experiência para cumprir as tarefas e escapar de qualquer tipo de armadilha ou confusão. Aposte na discrição e fique bem quieta no seu canto, focada no que precisa fazer. Também será mais fácil se reconciliar com o(a) ex ou manter um namoro em segredo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua na Casa das Associações indica que você terá muita facilidade para se entender com os colegas e que poderá contar com o apoio deles para cumprir as tarefas, atingir metas e chegar mais perto dos seus projetos para o futuro. Estimule as conversas e fique atenta às dicas que vai ouvir ou às boas ideias que poderão surgir dessa troca. Quem trabalha em sociedade pode fazer ótimos acordos nesta sexta-feira. Nas paqueras, você vai esbanjar carisma e deve apostar em papos descontraídos para se aproximar de alguém. O diálogo também estará presente no romance e promete fortalecer a cumplicidade.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os bons ventos sopram a favor das suas finanças, por isso, a grande dica do céu para você é buscar novas formas de ganhar dinheiro. Olhe ao seu redor e tente descobrir coisas lucrativas que você pode fazer, coisas que as pessoas precisam e pelo que elas pagariam. Terá que trabalhar um bocado para ver os resultados, mas pode apostar que seus esforços serão recompensados. O sucesso já começou! No amor, você será ambiciosa e vai investir em alguém influente e bem de vida. Só não vale se deixar enganar, ok? Na vida a dois, você saberá valorizar quem ama. Lutem juntos pelos planos do casal.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os estudos continuam favorecidos e a ideia de que o conhecimento pode deixá-la ainda mais empoderada será o incentivo que faltava para você investir no seu crescimento. Sol e Vênus iluminam todos os pontos fortes do seu signo, por isso, é hora de mostrar ao mundo todos os seus talentos e todo o seu brilho. Os astros também realçam a sua vaidade e você vai caprichar no visual. Se estiver a fim de alguém, dificilmente o alvo conseguirá escapar dos seus encantos. Na união, as afinidades serão enormes e você vai investir toda sua sensualidade na relação. Bom momento para viajar e fugir da rotina.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O Sol na Casa 12 joga luz nas suas preocupações e isso deve ajudar você a enfrentar os problemas com muito mais força, especialmente aqueles que ficam escondidos embaixo do tapete. Em vez de fugir deles, você vai encarar cada um e terá apoio total do céu para acabar de vez com suas preocupações. A Lua estimulas as transformações, então, aproveite o momento e vire o jogo a seu favor. Pode ter novidades no trabalho – não comente seus planos com ninguém. Seus laços com a família ficarão ainda mais fortes. Na paixão, você estará ainda mais sensual e atraente, sucesso garantido na paquera e no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua estimula a cooperação e as alianças, ao mesmo tempo em que outros astros ajudarão você e atrair bons aliados. Por isso, procure trabalhar em equipe e contar com os colegas para chegar mais perto dos seus objetivos. Você vai sentir que sua mente estará cheia de boas ideias e pode ter sacadas inovadoras tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Depois do expediente, aceite convites da turma para sair, coloque o papo em dia e enturme-se com gente nova. Bom momento para iniciar um namoro. Quem já tem seu par vai sentir a união mais forte, harmoniosa e repleta de companheirismo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros garantem muita disposição e versatilidade para você no trabalho. Você estará de olho no sucesso, vai querer o reconhecimento dos chefes e usará toda sua energia e responsabilidade para cumprir as tarefas e provar o seu valor. Pode surgir uma boa oportunidade de promoção e você estará a postos para batalhar por ela. E você ainda pode garantir alguma melhoria para o bolso, então, mãos à obra! Paquera com colega ou alguém conhecido deve esquentar e você vai se divertir com o jogo da conquista – vitória garantida! Na união, você e seu amor podem alcançar algo muito desejado.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender da vibração astral, tudo deve correr bem e com leveza para você hoje. Seu entusiasmo será contagiante e vai contribuir muito para deixar o ambiente mais divertido e gostoso no trabalho. Também pode surpreender com sua criatividade. Não perca a chance de aprender algo novo que possa contribuir para o seu crescimento profissional ou pessoal. Quem pode viajar não vai pensar duas vezes para se aventurar por aí. Se você está livre, procure ir lugares frequentados por gente que tem os mesmos interesses que você. Aí, é só jogar charme. Fase romântica e bem carinhosa a dois. Sintonia deliciosa.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sol e Vênus na Casa 8 devem estimular você a mergulhar mais fundo no trabalho e a batalhar por mais estabilidade no emprego. Você também terá todo apoio do céu para realizar algumas mudanças na sua rotina. Pode tanto mudar o lugar das coisas e dar uma gerar nos armários para descartar o que não usa mais, quanto pode mudar de função. Mire no que quer e mexa seus pauzinhos discretamente. Atração por uma pessoa misteriosa ou comprometida deve aumentar muito. Pare de fugir e encare o que você sente. Seus desejos estão à flor da pele e sua sensualidade será irresistível. Aproveite!

Leia as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.