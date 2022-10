Embriaguez ao volante é uma das principais causas de infrações nas rodovias

PRF realizou 4.800 testes de alcoolemia e flagrou 75 motoristas dirigindo sob efeito de álcool

Terminou na última quarta-feira (12) a Operação Padroeira 2022, que reforçou a fiscalização nas dez rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. Dado que chamou a atenção das autoridades foi que, durante os seis dias de operação, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou 4.800 testes de alcoolemia, flagrou 75 motoristas dirigindo sob efeito de álcool e 9 foram presos. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 50 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, o que representa um aumento de 50%.

Segundo informações repassadas pela PRF, outros 215 condutores ou passageiros foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança e 46 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 345 infrações de ultrapassagem. E 2.168 infrações foram contabilizadas ao fim da operação.

Com tais irregularidades, o perigo nas rodovias também foi ampliado. Neste ano, ocorreram 30 acidentes, sendo 5 graves; 14 pessoas ficaram feridas e três mortes foram registradas. Durante o feriado de Nossa Senhora em 2021, comparando o mesmo período, ocorreram 27 acidentes, sendo 7 graves; 31 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Além disso, os agentes conseguiram apreender em Mato Grosso do Sul 2.097 kg de maconha, 28 kg de cocaína e 8.500 maços de cigarros contrabandeados. Outros seis veículos com registro de roubo/furto também foram recuperados.

Violência no trânsito da Capital

Dois acidentes foram registrados na última quarta-feira (12) em Campo Grande. O primeiro aconteceu ainda durante a tarde no cruzamento entre a Rua Giocondo com a Avenida Nelly Martins. O motorista de um veículo VW Gol teria atingido a jovem Karolayne T. de Oliveira, 23 anos, que pilotava uma moto Honda Biz e acabou morrendo no local. O condutor do veículo realizou o teste de alcoolemia, que constatou o valor de 0,24 miligrama, abaixo do valor mínimo para embriaguez. Ele foi autuado pelo crime de homicídio culposo.

Horas depois, na madrugada de ontem (13), um motorista embriagado atingiu quatro pessoas que estavam na calçada de uma residência localizada na Avenida Fábio Zahran, esquina com a Rua Ouro Branco, na Vila Carvalho. Segundo informações repassadas pela polícia, o condutor trafegava pela avenida em um veículo Renault Sandero, quando teria atingido a pedestre Michelli Alves Custódio, 36 anos, que estava na calçada e morreu no local.

Outras duas vítimas estavam no local e também foram atingidas, uma delas, na tentativa de evitar a fuga do condutor, teria se jogado na frente do veículo, ambas foram socorridos e levadas para a Santa Casa.

No veículo, o passageiro também ficou ferido e precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Em contrapartida, o motorista realizou o teste do etilômetro que constatou o resultado de 0,83 miligramas. Ele foi encaminhado ao Cepol para as providências cabíveis.

Problema que se repete

Quando se observam os resultados registrados nas rodovias estaduais, a embriaguez ao volante também se faz presente e como uma das principais causas de infrações e prisões. Segundo a Polícia Militar, oito acidentes foram registrados, com 12 pessoas feridas e nenhuma morte, nas rodovias estaduais. A fiscalização também registrou dois motoristas que dirigiam embriagados.

De acordo com o major da Polícia Militar Cleyton da Silva Santos, mesmo em meio a tantos alertas, a maior problemática no trânsito se dá pela embriaguez. “Tivemos oito acidentes registrados que ocasionaram vítimas lesionadas, contudo não tivemos nenhum acidente com vítimas de morte, em todas as nossas rodovias estaduais. Em contrapartida, tivemos duas prisões em flagrante, por conduzir veículo embriagado. Este é um grande problema que ainda temos, e estamos enfrentando”, destacou o major.

A fiscalização teve início na sexta-feira passada, no dia 7 de outubro, e teve como objetivo garantir a fluidez no trânsito, evitando assim o máximo de acidentes e crimes durante o período de feriado prolongado.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

