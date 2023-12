Jovem é preso em Coxim por violência psicológica, furto e resistência contra a própria mãe

No final da tarde de quarta-feira, 6 de setembro, a Polícia Civil, com o apoio da 1ª Delegacia de Coxim-MS, efetuou a prisão em flagrante de P.H.B.F., um jovem de 19 anos. Ele foi detido pelos crimes de violência psicológica, furto e resistência contra sua própria mãe, G. B., de 49 anos.

O caso veio à tona quando a vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim, denunciando as condições insustentáveis de convivência com seu filho. Ela relatou que o jovem estava fazendo uso de drogas dentro de casa, proferindo xingamentos e exigindo dinheiro para sustentar seu vício em substâncias entorpecentes. Além disso, no mesmo dia, ele teria furtado um aparelho de chapinha e um secador de cabelos, pertencentes à sua mãe.

Diante da denúncia, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu à residência da vítima e localizou P.H., que ofereceu resistência ativa ao ser conduzido à Delegacia. Importante ressaltar que a mãe já havia registrado um boletim de ocorrência anteriormente e solicitado medidas protetivas de urgência, porém, seu filho ainda não havia sido intimado, uma vez que evitava todas as tentativas de notificação por parte do Oficial de Justiça, desobedecendo a ordem de afastamento do lar.

O caso destaca a importância de denunciar situações de violência doméstica, seja ela física, psicológica ou de qualquer natureza. As autoridades estão prontas para agir e proteger as vítimas, garantindo que os infratores sejam responsabilizados por seus atos.

A Polícia Civil de Coxim segue investigando o caso.

Com informações da Depac