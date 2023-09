Vídeo: Motorista sai andando de cabine após colisão entre carretas na BR-267

Uma imagem impressionante registra o momento da colisão dentre três carretas, na manhã de hoje (8), na BR-267, próximo à Ponte Hélio Serejo, sobre o Rio Paraná, no distrito de Nova Porto XV, região de Bataguassu, a 313 quilômetros da Campo Grande. No vídeo, é possível ver um dos motoristas saindo, de uma das carretas após a cabine, onde estava ser lançado no acostamento da rodovia.

O vídeo foi feito por uma câmera instalada em uns veículos que estava logo atrás. Nas imagens, é possível avaliar o tamanho da colisão, que impulsionou um dos caminhões para trás, e uma das cabines, sendo lançada nas margens da rodovia.

De acordo com a polícia, o motorista lançado para fora da cabine é o único sobrevivente do acidente. Nas imagens é possível ver que ele sai ileso da cabine, cambaleando, até se segurar em um guard-rail. Os outros motoristas envolvidos no acidente, morreu no local.

Uma das carretas envolvidas é da empresa TCL Transporte e Logística, teve a sua carga completamente desfigurada pelo impacto da colisão.

Pista interditada nos dois sentidos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, que auxiliou no resgate das vítimas, o acidente aconteceu por volta das 11h, nas proximidades do aterro de Bataguassu.

Informações do Perfil News, com o impacto da colisão, a pista ficou interditada nos dois sentidos por mais de três horas. A rodovia foi liberada após às 14h, em sentido pare e siga. Conforme apurado pela reportagem do Portal O Estado Online, é que o trânsito ainda segue lento na região, onde os agentes da PRF/MS e da PMR/SP, ainda trabalham na remoção dos veículos envolvidos.

As autoridades já estão trabalhando para entender a circunstâncias da colisão e esclarecer as causas que levou a colisão das carretas.

Acompanhe as imagens do acidente, divulgados no portal Perfil News.

