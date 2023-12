Festival de Praia à beira do Rio Taquari movimenta Coxim neste final de semana

O município de Coxim, recebe neste final de semana o Festival de Praia e atletas de diversas modalidades. Entre os eventos, estão programados competições de futevôlei, handbeach, beach tennis, beach soccer e vôlei de praia. A entrada para acompanhar os jogos é gratuita e tem de início, às 8h, as margens do Rio Taquari.

Quem organiza é a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) em conjunto com a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Coxim.

Segundo a organização, as atividades iniciam na praça Noemia Serrou Camy, mais conhecida como Praça do Flutuante, localizada próximo ao Rio Taquari.

Segundo o Governo do Estado, o objetivo dp evento é fomentar o turismo, o esporte e as belezas naturais da região. Além disso, o Festival que foi estudado e organizado próximo ao Rio Taquari, pretende proporcionar momentos de diversão e integração, entre atletas, participantes e espectadores.

As inscrições são feitas no local, onde também as crianças podem participar da programação, já que o espaço terá rinquedos infláveis, como tobogã e chute a gol, lona de jogos gigantes, oficina de pintura facial e maquiagem infantil.

Também serão oferecidos desenhos, jogos de mesa, como damas, dominó, bozó e baralho, e haverá corrida kids. A programação ainda conta com festival de pesca infantil, aproveitando a realização do 3º Campeonato de Pesca Esportiva da Galera do Taquari.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, relatou que o evento é uma tentativa de atrair a população para atividades ao ar livre. “o Festival de Praia da Fundesporte vem nesse sentido de oferecer opções de lazer saudável à população, promovendo a vivência social e proporcionando benefícios físicos e mentais”, disse.

Acompanhe a programação:

Sábado – 9/9

8h – Solenidade de abertura

8h30 – Início dos jogos de futevôlei, beach tennis, hand beach, beach soccer e vôlei de praia (amadores e campeonatos estaduais)

13h – Início do festival de pesca infantil

14h – Início das atividades de lazer e recreação

Domingo – 10/9

8h30 – Disputas finais do futevôlei, beach tennis, hand beach, beach soccer e vôlei de praia (amadores e campeonatos estaduais) e continuação das atividades de lazer e recreação

16h – Premiação

