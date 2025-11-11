Jovem é preso e adolescente apreendida com mais de meia tonelada de maconha em Paranhos

Carga avaliada em R$1,1 milhão seria levada até Naviraí, segundo a polícia

Um jovem de 19 anos foi preso e uma adolescente de 16 apreendida nesta segunda-feira (10) transportando 547 quilos de maconha em um GM Vectra na MS-295, em Paranhos, região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a dupla furou um bloqueio policial na zona rural do município e tentou fugir pela rodovia. Após acompanhamento, o carro foi interceptado, e os dois acabaram detidos.

Durante a vistoria, os policiais encontraram os tabletes de droga no interior do veículo. O jovem relatou que pegou o entorpecente em Paranhos e que o levaria até Naviraí, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em cerca de R$ 1,1 milhão, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

