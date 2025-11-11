Florestas mais seguras: união do setor florestal reforça a prevenção a incêndios em Mato Grosso do Sul

Encontro promovido pela Reflore/MS em Água Clara reuniu brigadistas e empresas associadas para um dia de integração, reconhecimento e planejamento conjunto das ações de 2026

Na última semana, a Reflore/MS promoveu um encontro especial no viveiro da MS Florestal, em Água Clara, reunindo brigadistas de diversas empresas do setor para um dia de integração, aprendizado e reconhecimento. Quando diferentes equipes se unem por um mesmo propósito, o resultado vai além do reconhecimento: é o fortalecimento de uma cultura de cooperação e prevenção.

Participaram da ação as empresas MS Florestal, Suzano, Eldorado, Valor Florestal, Arauco, Lacan, Brasil Wood e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), que compartilham o compromisso de proteger o patrimônio florestal de Mato Grosso do Sul. O evento marcou a entrega de certificados de honra ao mérito aos profissionais que se destacaram ao longo do ano no trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais.

Mais do que uma homenagem, a iniciativa reforçou a importância do trabalho conjunto entre empresas, brigadistas e instituições públicas. A programação incluiu gincanas, troca de experiências e o planejamento estratégico das ações de prevenção para 2026, em um ambiente de parceria e motivação.

“Onde a gente chega, a nossa missão é uma só! Independente de regional ou empresa, a prevenção e o combate aos incêndios são a nossa prioridade. Estivemos reunidos pelo terceiro ano consecutivo e sabemos que o trabalho foi árduo. Por isso, não poderíamos deixar passar a oportunidade de homenagear os brigadistas, a nossa linha de frente nessa nobre missão de combate ao fogo”, destacou Wellington Santos, coordenador de Patrimonial e Brigada de Incêndios Florestais da MS Florestal.

Para Ramon José de Souza Santos, coordenador florestal da Arauco, o evento simboliza a força do trabalho coletivo: “Com esta iniciativa da Reflore, somamos forças à missão de prevenir e combater os incêndios florestais, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade, presente em todas as nossas operações. Este é um trabalho de muitas mãos — começa com o manejo responsável dos recursos naturais, passa pelo monitoramento da biodiversidade e culmina na orientação e no envolvimento das comunidades. Acreditamos que todas as empresas associadas são mais fortes quando trabalham juntas, unindo esforços em prol de um mesmo propósito.”

O diretor-executivo da Reflore/MS, Dito Mario, destacou que a união entre as empresas é um dos pilares que tornam Mato Grosso do Sul referência nacional em prevenção de incêndios florestais. “Esse encontro mostra na prática a força do setor florestal quando trabalha em rede. Cada empresa tem suas equipes e estratégias, mas o objetivo é comum: proteger nossas florestas e garantir um ambiente sustentável para as próximas gerações. Ver todos reunidos, trocando experiências e celebrando resultados, é a prova de que a cooperação é o melhor caminho para alcançar resultados duradouros”, afirmou.

Encerrando o encontro, ficou evidente que a força do setor florestal está nas pessoas e na colaboração. Cada brigadista reconhecido representa um elo essencial dessa corrente que protege, todos os dias, um dos maiores patrimônios de Mato Grosso do Sul: suas florestas. Mais do que uma missão, é um compromisso permanente — porque prevenir é preservar, e preservar é cuidar do futuro de todos nós.

