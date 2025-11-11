Mato Grosso do Sul está entre os dez Estados mais seguros do Brasil, aponta anuário

Campo Grande é a sétima Capital com menor taxa de homicídios do país, segundo dados do IBGE e do Ministério da Saúde

Mato Grosso do Sul aparece em 7º lugar entre os estados mais seguros do Brasil, de acordo com o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2025, elaborado pela MySide com base em dados do IBGE e do Ministério da Saúde. O levantamento considera a taxa de homicídios por 100 mil habitantes como principal indicador de segurança pública.

No ranking nacional, o Estado registrou 18,5 assassinatos por 100 mil habitantes, índice inferior ao de Mato Grosso (29,2), vizinho de MS, ficando atrás apenas do Distrito Federal (12,3) e de Goiás (18,3) na região. Santa Catarina, São Paulo e o DF lideram o ranking nacional de segurança.

Entre as capitais, Campo Grande é destaque: ocupa a 7ª posição entre as cidades mais seguras do país, com 20,1 homicídios por 100 mil habitantes, atrás de Cuiabá (17,7) e Goiânia (19,1), e à frente de capitais como Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O estudo mostra ainda que, no contexto regional, Três Lagoas lidera o ranking de cidades mais seguras de Mato Grosso do Sul, seguida pela Capital e Dourados, que registraram 18,1 e 23,5 homicídios por 100 mil habitantes, respectivamente.

O anuário utiliza apenas dados oficiais de mortalidade registrados pelo Ministério da Saúde, considerados metodologicamente mais consistentes para comparações entre municípios. O levantamento abrangeu todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, e é reconhecido por adotar padrões internacionais de classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

