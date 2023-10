Jovem é preso com mercadorias de contrabando avaliados em R$ 60 mil

Um jovem de 21 anos foi preso pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), neste final de semana, com cigarros contrabandeados avaliados em R$ 60 mil reais. A prisão aconteceu na BR-060, na área rural de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu na sexta-feira (29), quando os policiais visualizaram um Fiesta freando bruscamente na rodovia. Ao avistar os policiais, o motorista tentou realizar o retorno, mas foi alcançado pela equipe policial.

Questionado, o motorista relatou que tinha pegado a mercadoria ilegalmente no Paraguai e que iria entregar em Campo Grande. Ele ainda disse que realiza esse tipo de viagem de duas a três vezes por semana. No interior do veículo, foram encontrados 375 pacotes de cigarros contrabandeados e 60 pneus sem documentação.

Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande. Segundo a polícia, o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 60 mil reais.

