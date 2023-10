Morre no hospital a segunda vítima de colisão entre veículos na BR-267

Antônio César Menezes, 18 anos, é a segunda vítima do acidente fatal, ocorrido na noite de ontem (1), na BR-267, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. O condutor do Fiat Palio, envolvido no acidente, João Pereira Siqueira, de 48 anos, sobreviveu ao acidente, enquanto Marcos Gonçalves Miranda, de 35 anos, condutor do Fiat Uno Vivace, faleceu no local.

Segundo o site Cenário MS, Antônio estava como passageiro no banco traseiro do Fiat/ Uno. As outras duas vítimas da colisão frontal, tiveram traumatismo craniano e foram socorridas em estado grave.

As causas da colisão estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Bataguassu.

Veja também: Colisão frontal na BR-267 deixa um morto e três feridos

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.