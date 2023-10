Aprosoja/MS e Ampasul firmam acordo para implantação de certificação RTRS em soja

Com o objetivo de promover mais sustentabilidade e implantar a rastreabilidade na cadeia produtiva da soja, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS firmou Acordo de Cooperação Técnica com a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão – Ampasul, na última semana. O acordo prevê a instituição do Programa de Certificação Round Table on Responsible Soy Association -RTRS, em propriedades já certificadas pelo Algodão Brasileiro Responsável de Mato Grosso do Sul.

Para o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, “certificar a soja sul-mato-grossense vai muito além de um acréscimo de valor na comercialização dos grãos. A longo prazo, com a RTRS já difundida entre os sojicultores, nosso estado poderá acessar mercados com grande potencial de negociação e com elevados níveis de exigências ambientais e sociais”, explicou se referindo aos benefícios de abrangência estadual.

Em todo o mundo, são 47,6 mil produtores certificados, cerca de 2,1 milhões de hectares e 6,8 milhões toneladas de soja certificada, até 2022. No Brasil, a RTRS abrange uma área de 1,5 milhão de hectares e uma produção de 5,6 milhões de toneladas.

Round Table on Responsible Soy Association -RTRS

Fundada em 2006 em Zurique, na Suíça, a Associação Internacional de Soja Responsável – RTRS é uma organização sem fins lucrativos que promove o crescimento da produção, comércio e uso de soja responsável. A associação funciona por meio da cooperação com os atores participantes da cadeia de valor da soja ou relacionados a ela – desde a produção até o consumo.

