Jovem é preso com carga de cigarros contrabandeados no Portal Caiobá

Caso ocorreu na última quinta-feira (17), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (21); suspeito já tem passagens por estupro, furtos e violência doméstica

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), após ser flagrado transportando 1.200 pacotes de cigarros contrabandeados. A prisão ocorreu na última quinta-feira (17), no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (21).

Os policiais realizavam diligências na região à procura de um foragido da Justiça por roubo, quando desconfiaram do comportamento suspeito do motorista de um GM Astra. O veículo, com película nos vidros fora do padrão permitido por lei e sinais de sobrepeso, levantou a suspeita de que estivesse transportando várias pessoas.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor passou a mudar de direção constantemente, tentando evitar a abordagem. A perseguição terminou após os agentes conseguirem visualizar o interior do carro, que estava completamente carregado com fardos sem identificação.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo estava lotado com cigarros de origem paraguaia, configurando o crime de contrabando. O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à custódia judicial. O carro e os produtos foram entregues à Receita Federal.

Apesar da pouca idade, o preso acumula passagens pela polícia por estupro, diversos furtos e violência doméstica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram