Campo Grande começa a semana com mais de 2,5 mil vagas de emprego abertas pela Funsat

Seleção inclui 132 profissões e abrange desde funções com carteira assinada até treinamentos remunerados; operador de caixa lidera em número de vagas

A segunda-feira (21) começa com 2.556 oportunidades de trabalho disponíveis em Campo Grande, segundo levantamento da Fundação Social do Trabalho (Funsat). As vagas são ofertadas por 199 empresas da cidade e contemplam 132 cargos diferentes, incluindo funções para pessoas com ou sem experiência anterior, além de postos reservados ao público com deficiência (PCD).

A função com maior número de contratações previstas é a de operador de caixa, com 301 postos. Também há forte demanda por auxiliar de limpeza (181 vagas), magarefe (100), atendente de lanchonete (51), consultor de vendas (26) e fiscal de prevenção de perdas (31). A lista ainda inclui oportunidades para pedreiros, borracheiros, almoxarifes e ajudantes de eletricista.

Para quem busca o primeiro emprego ou pretende mudar de área, 1.629 das vagas do dia são destinadas ao modelo de treinamento remunerado, sem exigência de experiência prévia. Nessa categoria, destacam-se as funções de operador de telemarketing ativo (100), repositor de mercadorias (264), auxiliar de cozinha (10), atendente de frios e laticínios (9), cumim (7), vendedor no varejo (4) e jardineiro (2).

Pessoas com deficiência também contam com oportunidades específicas: três para recepcionista, duas para empacotador à mão, uma para almoxarife e outra para agente de saneamento.

Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado junto ao Sine (Sistema Nacional de Emprego). O atendimento é feito na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, bairro Vila Glória. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800, ou no perfil @funsat.cg no Instagram. O quadro completo de vagas está disponível no site oficial da Prefeitura de Campo Grande.

