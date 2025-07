Homem é preso por manter entorpecentes em residência que servia como depósito de drogas em Dourados

Na última sexta-feira (18), um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Dourados. Ele foi capturado no Bairro Cannã sob suspeita de manter entorpecentes em depósito.

A polícia realizou buscas na casa após informações de que o suspeito mantinha as drogas no local. Também foi informado que ele estaria se aproveitando da proximidade com a área de fronteira para receber entorpecentes que seriam revendidos para outros traficantes de drogas de Dourados e a indivíduos de fora da cidade.

No local, foi encontrada 28kg de substância entorpecente análoga a skunk. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.