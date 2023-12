Jovem é preso com armas semi-automáticas e munições de calibre grosso em residência

Um jovem de 25 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem (6), com fuzil, armas semi-automáticas e munições de calibre grosso, em uma residência no Jardim Columbia, em Campo Grande.

O flagrante aconteceu por volta das 22h30, quando os policiais do Batalhão de Choque depararam com um veículo modelo Fiat Toro na cor branca, em atitudes suspeitas na via, realizando a abordagem.

Durante a checagem dos documentos, os policiais depararam com um mandado de prisão em aberto em nome do rapaz. Ainda durante a vistoria, os policiais do Batalhão de Choque encontrou no porta-luvas do veículo 498 gramas de cocaína. Ao ser interrogado sobre os entorpecentes, o jovem confessou que em sua residência havia mais uma porção de cocaína. Diante das informações, os militares foram até o imóvel indicado na Avenida Uraca, no Jardim Colúmbia, onde encontraram mais 192 gramas de cocaína.

Além da cocaína e balança de precisão, os policiais avistaram uma grande quantidade de armamento semi-automático e munições no imóvel. Foram encontrados na residência: Uma pistola cal.40, marca Taurus, contendo 01 carregador; Uma pistola cal. 9mm, marca Glock, preta, com três carregadores, sendo um deles estendido com capacidade para 31 munições e dois com capacidade para 17 munições; Um fuzil que estava enrolado em um cobertor, contendo 01 carregador com capacidade para 25 munições; Um revólver Special cal. 38, marca Taurus, capacidade para 07 munições. Ainda durante a revista na residência, os policiais do Batalhão de Choque localizaram escondidos: 50 munições cal. 22; 38 munições cal. 40; 38 munições cal. 40; 50 munições cal. 22.

De acordo com informações da polícia, o material apreendido foi avaliado em R$ 155 mil reais em prejuízo ao narcotráfico.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado a delegacia para esclarecimentos. Os entorpecentes encontrados na casa foram encaminhados a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

