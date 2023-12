Casa da Saúde anuncia suspensão de serviços durante os feriados de Corpus Christi e Santo Antônio

Devido ao feriado nacional de Corpus Christi nesta quinta-feira (8), ponto facultativo na sexta-feira (9) e feriado municipal de Santo Antônio na terça-feira (13), a Casa da Saúde irá suspender os atendimentos ao público, decisão estabelecida pelo governo do estado por meio de decreto.

Para realizar a retirada de medicamentos na residência hospitalar, a Secretaria de Estado de Saúde recomenda a população ir à Casa da Saúde até está quarta-feira (7).

A Casa da Saúde retorna com o atendimento na segunda-feira (12) e na terça-feira (13) fecha novamente devido ao feriado municipal de Santo Antônio, em Campo Grande. O atendimento ao púbico normaliza na quarta-feira (14).

Serviço

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS e de ação judicial.

Para renovação das solicitações e dispensação de medicamentos o horário de atendimento é das 7 horas às 16 horas, com entregas de senha para o atendimento das 7 horas às 15h30.

Para atendimento de protocolo (primeiro cadastro) as senhas são distribuídas das 7 horas às 10 horas e das 13 horas às 15 horas. O Setor de Ação Judicial tem atendimento das 7 horas às 13 horas.

A Casa da Saúde está localizada a Rua 11 de outubro, nº 220 – Bairro Cabreúva, na antiga Escola Estadual Riachuelo, em Campo Grande.

