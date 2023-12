Vem frio: MS deve registrar 5°C na próxima semana

Ainda dá tempo de preparar os casacos e cobertores, pois o frio intenso chega em Mato Grosso do Sul daqui a quatro dias. A nova frente fria está prevista para atingir o Estado neste domingo (11). Os termômetros podem marcar mínima de 6°C em Campo Grande, no decorrer da próxima semana. Conforme informações do meteorologista Natálio Abraão, a queda na temperatura ocorre devido à “massa de ar polar fortíssima” que promete atuar durante toda a semana que vem, com previsão de geadas entre os dias 14 e 16 deste mês, na região sul de MS.

Para que a população tenha dimensão do frio que está por vir, a temperatura pode chegar aos 5°C em alguns municípios, como em Bonito, onde a sensação pode ser zero grau, no dia 15. Na Capital, o termômetro chega a 6°C, na mesma data. Vale destacar que o inverno chega, oficialmente, somente no dia 21 de junho. Para este ano, a estação deve apresentar temperaturas e índice de chuvas acima da média histórica no

Estado. Conforme estudo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário para o próximo trimestre é por influência do fenômeno conhecido como “El Niño”, que consiste no aquecimento das águas do oceano Pacífico.

A média histórica de chuvas para os meses de junho, julho e agosto, período de inverno no Hemisfério Sul, varia entre 100 e 200 milímetros em MS, com maior incidência na região sul (200 a 300 milímetros) e um pouco menos na região norte (50 a 100 milímetros).

Sob efeito do “El Niño”, esse padrão deve ser ligeiramente alterado, com uma maior distribuição de chuvas em todo Estado.

Já a média histórica das temperaturas para o trimestre varia entre 17ºC, na região sul e até 22°C na região norte. Com isso, o fenômeno também pode alterar os termômetros para cima. No entanto, técnicos do Cemtec afirmam que existem outros componentes que determinam as condições gerais do clima, as quais serão acompanhadas, ao longo dos meses.