Empresas recrutam pela Funsat em 2.087 vagas nesta sexta-feira (04)

O Painel de Intermediação da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) desta sexta-feira (4), oferece a consulta para 2.087 vagas. As oportunidades de contratações são em 188 empresas de Campo Grande, que recrutam para 128 profissões.

A seleção articulada pelo órgão, indica no dia 1.594 captações que não exigem experiência na entrevista com candidatos. Chamados da categoria que englobam procuras por ajudante de açougueiro (3 postos), assistente de vendas (2 postos), atendente de padaria (31 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (68 postos), estoquista (8 postos), lavador de ônibus (20 postos), porteiro (5 postos), e 258 vagas para repositor de mercadorias com a mesma condição.

Destaque ainda nas buscas da data de anunciantes por açougueiro (56 postos), analista de Recursos Humanos (2 postos), auxiliar de armazenamento (6 postos), borracheiro (11 postos), frentista (2 postos), motorista de caminhão (8 postos), operador de caixa (311 postos), entre outras triagens do expediente.

Já o público PcD (Pessoa com Deficiência) possui prioridade em nove anúncios: auxiliar de linha de produção (5), agente de saneamento (1), almoxarife (1), auxiliar administrativo (1) e para auxiliar de limpeza (1). Chances de colocação somente possíveis a trabalhadores que estiverem com o cadastro em dia na Fundação.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h, sem intervalo para almoço. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 e também no portal oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande com o quadro completo de profissões com recrutamento.

Por Prefeitura de Campo Grande

