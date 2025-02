Jovem é preso após Pitbull matar cachorro em Campo Grande; caso foi dado como de maus-tratos qualificado

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (20), por abuso ou maus-tratos a animal doméstico, após seu cachorro matar outro animal em Campo Grande.

Segundo informações policiais, a dona do cão morto detalhou que o Pitbull teria escapado da residência do suspeito e atacado seu animal de estimação, uma cachorra da raça Maltês. A cachorrinha morreu após levar mordidas no pescoço e ser arrastada por mais de 1 km.

Foi realizada oitiva informal por videoconferência com outra vizinha, que relatou que também já teve seu cachorro atacado e ferido pelo mesmo Pitbull duas vezes, e relatou que o animal já escapou da residência do dono e invadiu sua casa outras inúmeras vezes. Após ouvirem notícia da ocorrência, diversos vizinhos se apresentaram como vítimas do mesmo animal, que vinha escapando com frequência da casa.

O caso foi considerado como de maus-tratos qualificado por se tratar de animal doméstico da espécie cão, este com a pena mais grave, de até 5 anos de reclusão, e ensejador de prisão em flagrante sem possibilidade de fiança. Diante disso, foi solicitada a prisão imediata do dono do animal.

O caso foi comunicado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que passará a monitorar a situação do animal na residência, podendo aplicar multas administrativas caso continue a situação de omissão.

