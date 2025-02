Ônibus com 19 passageiros capota após caminhão atravessar pista na MS-156 em Caarapó

Um ônibus que transportava 19 funcionários da usina Raízen capotou na MS-156, próximo à unidade da empresa em Caarapó, na manhã desta sexta-feira (21), por volta das 5h50. O acidente aconteceu quando um caminhão baú atravessou a faixa da pista oposta, forçando o ônibus a desviar para o acostamento.

Para evitar um impacto frontal, o motorista manobrou o veículo, que acabou tombando em uma área de vegetação densa e com inclinação próxima à pista. Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu gravemente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caarapó realizou a medição de pressão nos ocupantes do ônibus, mas não foi necessário nenhum atendimento médico. A Raízen e a empresa de transporte, juntamente com os técnicos responsáveis, reuniram informações dos trabalhadores e do motorista do ônibus, além de utilizar as câmeras de segurança do veículo e das proximidades para identificar o caminhão que fugiu do local sem prestar assistência.

Os funcionários foram transportados até o local de trabalho em uma van da empresa, e profissionais da Raízen, bem como da companhia de transporte, monitoraram a situação e garantiram a segurança de todos os envolvidos.

Com informações do Portal da Cidade Caarapó