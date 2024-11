Inep divulga gabarito oficial do Enem 2024; confira as respostas

Os gabaritos dos dois dias de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 foram divulgados nesta quinta-feira (14), no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Uma questão de física foi anulada. Ela cita uma cafeteira elétrica e pede que o candidato indique a eficiência energética do equipamento. É a de número 124 no caderno verde, 100 no cinza, 129 no azul e 102 no amarelo.

Inicialmente, as respostas seriam disponibilizadas em 20 de novembro, como previsto em edital, mas o cronograma foi adiantado, conforme informou o ministro da Educação, Camilo Santana, no último domingo (10).

Clique aqui e confira as respostas de cada gabarito/cor.