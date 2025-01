Jovem é preso após atirar contra borracharia em Campo Grande

Um jovem, de 21 anos, identificado como M. L. C. V. foi preso na noite dessa quarta-feira (29), após disparar oito vezes contra uma borracharia localizada na Rua Marquês de Leão, no Bairro Estrela Dalva II, em Campo Grande. O crime mobilizou a Polícia Militar, que conseguiu localizar e deter o suspeito na Rua Clarck.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi encontrado dirigindo uma camionete Volkswagen Amarok branca. Durante a abordagem, os policiais encontraram no veículo uma pistola calibre 9 milímetros carregada com 12 munições. Questionado, ele informou que não possuía porte nem registro da arma de fogo.

Além da pistola, os agentes também localizaram na camionete acessórios de ouro, R$ 4 mil em dinheiro, um celular e um cartão bancário. Os objetos, juntamente com o veículo, foram entregues à irmã do suspeito, enquanto a arma, as munições e o telefone foram apreendidos.

Na manhã seguinte, a perícia esteve no local do ataque para realizar os procedimentos necessários. A equipe identificou oito marcas de tiros no portão do estabelecimento. O dono da borracharia, que preferiu não se identificar, afirmou que não havia ninguém no local no momento dos disparos, e que soube do ocorrido porque os vizinhos ligaram e o avisaram.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso foi registrado como porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Até o momento, não foi divulgado o motivo que levou o jovem a efetuar os disparos contra a borracharia.

