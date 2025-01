Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Dourados

A Polícia Civil de Dourados prendeu em flagrante um homem de 24 anos, suspeito de ser o responsável por um ponto de venda de drogas no Bairro Jóquei Clube. A prisão ocorreu durante uma investigação de tráfico de drogas, após semanas de monitoramento e campanas na região.

De acordo com a Polícia Civil, o alto fluxo de pessoas no local indicava características típicas de um ponto de tráfico. No interior da residência, os agentes encontraram o suspeito com um pote de filme fotográfico contendo cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Além disso, alguns usuários de drogas que estavam na casa também foram conduzidos à Delegacia para prestar depoimento.

A investigação revelou que o imóvel funcionava como um dos principais pontos de venda de entorpecentes da região, operando tanto durante o dia quanto à noite. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e deverá responder judicialmente pelo crime.

