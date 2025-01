Campo Grande tem mais de 2.400 vagas disponíveis no mercado de trabalho nesta quinta-feira

Em Campo Grande há 2.486 vagas de emprego disponíveis em 159 funções distintas nesta quinta-feira (30). Dentre essas oportunidades, 1.012 não exigem experiência prévia, facilitando o acesso ao primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

As listas divulgadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) indicam que as vagas são rotativas, podendo ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.

Na Funsat, são oferecidas 1.778 vagas em diversas áreas, incluindo as seguintes funções: açougueiro, barbeiro, confeiteiro, eletricista, fiscal de loja, gerente de mercado, gesseiro, instrutor de informática, magarefe, montador, moto frentista, oficial de manutenção, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista, recreador, repositor de mercado, técnico de laboratório, vendedor e vigia.

A Funtrab oferta 708 novas oportunidades de emprego para cargos como armazenista, arte-finalista, assistente de cafeteria, balconista de farmácia, chapeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, decorador de interiores, faturista, gerente de transportes, operador de caixa, panfleteiro, salgadeiro, sepultador, técnico mecânico e vendedor pracista.

Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pela Funtrab podem comparecer à sede da fundação na Rua 13 de Maio, nº 2.773, das 7h30 às 17h30. Já a Funsat atende na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h30 às 17h. Para se candidatar, é necessário apresentar documentos pessoais.

