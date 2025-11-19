CCJR irá analisar indicação de Sérgio de Paula nesta quarta-feira

Sérgio-de-Paula-1

A CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) da Assembleia Legislativa deve analisar, nesta quarta-feira (19), o Projeto de Decreto Legislativo 16/2025, que trata da indicação do ex-secretário Sérgio de Paula para a vaga de conselheiro do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado). Ele foi indicado para substituir Jerson Domingos, que se aposentou recentemente. A proposta é de autoria da Mesa Diretora.

Segundo o presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro (PP), a escolha é resultado de um consenso entre os parlamentares. “Há muito tempo existia essa articulação e a possibilidade de ser o nome do Sérgio, em razão do serviço que ele tem prestado e da participação dele junto às administrações, tanto do ex-governador Reinaldo Azambuja quanto do atual governador Eduardo Riedel, além da boa relação com os deputados”, afirmou.

A indicação, apresentada em sessão na semana passada, reuniu 23 assinaturas de parlamentares, número superior ao mínimo exigido, oito, para formalizar o processo.
Após receber o parecer da CCJR, os deputados devem votar em plenário. A expectativa, segundo Claro, é de que Sérgio de Paula seja oficialmente nomeado pelo governador Eduardo Riedel (PP) já na próxima semana.

Por Brunna Paula

 

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *