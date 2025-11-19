Bonito 21K chega à 11ª edição com novo percurso, recorde de atletas e reconhecimento nacional

A Bonito 21K, maior corrida de rua do interior de Mato Grosso do Sul, chega à 11ª edição no próximo dia 6 de dezembro consolidada como um dos eventos esportivos mais tradicionais do Estado. Realizada anualmente no primeiro sábado de dezembro e já integrada ao calendário oficial do município, a prova trará em 2025 um novo percurso, pensado para melhorar a logística e aprimorar a experiência dos atletas, que irão disputar as distâncias de 5 km, 10 km e meia maratona.

Com expectativa de 2.800 atletas inscritos, a Bonito 21K reforça nesta edição seu caráter de integração entre esporte e natureza — característica que se tornou sua marca registrada, tendo Bonito sido eleita 18 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil.

Em 2025, a prova recebe um novo destaque: foi escolhida pela Olympikus Brasil para integrar a lista comemorativa dos 50 anos da marca, que selecionou 50 corridas em todo o País. A Bonito 21K é a única representante de Mato Grosso do Sul, escolhida na categoria “Para correr com os olhos”, dedicada a percursos que proporcionam experiências visuais marcantes.

Para a gerente de marketing da Olympikus, Bianca Dallegrave, a inclusão da prova reforça o simbolismo do cenário sul-mato-grossense.

“Estar na Bonito 21K é mais uma chance de explorar um dos lugares mais icônicos do Brasil através da paixão que compartilhamos com milhares de brasileiros: a corrida. No caso da Bonito 21K, ‘correr com os olhos’ representa exatamente isso: deixar-se levar por um cenário deslumbrante, que desafia, encanta e mostra por que esse esporte é tão transformador”, afirma.

A estimativa é que Bonito receba mais de 7 mil pessoas durante o evento, movimento que beneficia hotéis, restaurantes, atrativos turísticos e todo o comércio local. Para a secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, o impacto é amplo.

“É o evento esportivo que mais traz atletas para Bonito, uma movimentação muito forte que impacta toda a cadeia turística. E tem também o impacto social e ambiental, pois a prova tem a meta lixo zero e dá oportunidade de trabalho para muitos bonitenses”, destaca.

A Bonito 21K reforça seu compromisso com a sustentabilidade ao manter a política lixo zero e o selo carbono neutro, sendo a primeira prova de corrida de Mato Grosso do Sul a receber essa certificação.

Homologada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a prova distribuirá R$ 20 mil em premiação para os primeiros colocados da meia maratona. Haverá ainda troféus por faixa etária em todas as distâncias.

A arena do evento abre na sexta-feira (5), às 13h, com ativações de patrocinadores e parceiros. Após a prova, no sábado à noite, haverá apresentação do músico Chicão Castro e banda.

“Além do privilégio de representar MS na comemoração dos 50 anos da Olympikus, teremos novidades no percurso, pensadas para a cidade e para o atleta. E, claro, uma arena cheia de experiências para celebrar esse grande momento”, adianta Kassilene Cardadeiro, organizadora da Bonito 21K.

Criada em 2015, a Bonito 21K cresce a cada ano, alcançando em 2025 seu recorde de participantes. Além das tradicionais distâncias de rua, o evento oferece também a categoria kids, para crianças de 3 a 13 anos. As inscrições para esta edição já estão encerradas.

Serviço

Isto é Mato Grosso do Sul apresenta: 11ª edição da Bonito 21K

Data: 6 de dezembro

Local: Bonito (MS) — largada na Praça da Liberdade

Realização e organização: Instituto MS Mais Bonito e H2O Ecoturismo

Patrocínio: Olympikus

Apoio: Governo de MS, Prefeitura de Bonito, MSGÁS e Sanesul

Informações: Site oficial bonito21k.com.br – Instagram @bonito21k.

