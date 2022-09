PRF apreende carga milionária de entorpecentes

A Polícia Rodoviária Federal de Dourados apreendeu uma carga de entorpecentes no km 267 da BR-163. Cerca de 539,9 quilos de cocaína foram encontrados em uma carreta Scania frigorífica com placas Mercosul de Douradina. O motorista, de 46 anos, foi preso.

A droga seria levada para São Paulo, mas em razão de seu teor, existe suspeita que o destino final seria a Europa. O Condutor esperava receber R$ 20 mil no destino.

Uma equipe policial realizava abordagens na BR-163, quando parou a carreta. O comportamento do motorista foi um dos fatores para uma análise cuidadosa. Ele dava sinais de nervosismo.

A equipe encaminhou a carreta ao local onde foi carregada e, dessa forma abriu a carroceria. Mais de meia tonelada de cocaína estava em mochilas em meio a carne suína. Descoberto, Juarez disse aos policiais ter recebido a carreta já preparada em um posto de combustíveis em Dourados e levaria até São Paulo, onde receberia R$ 20 mil pelo transporte.

Em Mato Grosso do Sul a droga apreendida é avaliada em cerca de R$ 30,200 milhões, chegando a 5 milhões nos grandes centros.

