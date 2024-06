Luan Maurício de Oliveira, 20, morreu na sexta-feira (14), após ser assassinado pelo próprio irmão, de 15 anos, em Cassilândia, a aproximadamente 430 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a motivação do crime seriam supostas agressões que Luan estaria cometendo contra a própria mãe. O corpo do jovem foi velado no sábado (15), às 13h.

