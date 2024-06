Para evitar casos graves de engasgo, curso gratuito de Primeiros Socorros é promovido em escolas

No interior, jovem usa manobra de Heimlich e salva colega vítima de engasgo

No Brasil inteiro, mais de 94% dos casos de engasgos acontecem antes dos 7 anos de idade, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Para prevenir casos graves e até fatais, a SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Corpo de Bombeiros, promove o curso de prevenção de acidentes aos professores da Rede Estadual de Ensino, com técnicas de Primeiros Socorros e protocolos de segurança.

A ação circula por diversas escolas da rede estadual e visa, além de capacitar professores, levar a mensagem de conscientização e capacitação para todos, conforme explica, em reportagem para a SED, o secretário adjunto de Estado de Educação, Edio Castro.

“Precisamos fazer essa mobilização de conscientização com ações preventivas; é necessário envolver e responsabilizar as famílias porque esse trabalho não é somente dos gestores e diretores, é também dos pais. Temos que ter mobilização, organização e divulgação para que a sensação de segurança seja ampliada”, disse.

Segundo a SED, em nota enviado ao jornal O Estado, o projeto é muito abrangente a respeito de orientações sobre os protocolos e práticas a serem adotadas em situações de ameaça à segurança, que também busca preparar o profissional da educação, em especial os que lidam com crianças pequenas.

“O curso torna o professor habilitado para lidar com situações de emergência que precisam de uma ação rápida, mesmo que essa não seja uma responsabilidade deles. Então, é realizado o núcleo como uma proposta de prevenção mesmo”, afirmou a SED.

Em Campo Grande, entre os dias 17 a 21 de junho, a Prefeitura oferece nos bairros e polos o curso de Primeiros Socorros. No curso, os alunos aprenderão sobre cuidados essenciais na prestação de primeiros socorros, manobra de RCP, etapas da reanimação cardiopulmonar, compressões torácicas, intoxicações, entre outros.

Para saber mais, acesse o site da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude) ou ligue para (67) 3314-3577 ou via WhatsApp no (67) 99287-2008. Além de primeiros socorros, há outras capacitações disponíveis no período da manhã, tarde e noite.

Em atitude rápida, estudante salva colega de engasgo em escola do MS

Na Escola Municipal Emiki Kawamura Sakitani, localizada em Dois Irmãos do Buriti, a 150 km de Campo Grande, um aluno de apenas 12 anos virou herói infantil após salvar um amigo de um engasgo durante o recreio. O caso ocorreu sexta-feira (7) e, graças à rápida atuação do jovem Adrian Gonçalves ao aplicar a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros aprendida durante ações do Clube Desbravadores, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Segundo a diretora do Clube, Glaucia Minarini, de 53 anos, as atividades são oferecidas aos adolescentes como parte dos ensinamentos sociais da comunidade cristã. “São mais de 500 tipos de especialidades, dentre eles Primeiros Socorros, da qual eu solicitei ao hospital que nos enviaram ambulância, pessoas da área de enfermagem que deram esse curso às nossas crianças, sempre no começo do ano. Vimos que deu certo a iniciativa, pois foi graças a esses conhecimentos que o Adrian salvou o colega”, destaca Glaucia.

Infelizmente, foi um engasgo que tirou a vida do João Lucas Faquini, de 3 anos, que comia um pedaço de bolo durante o intervalo da escola, no município de Cassilândia, no dia 4 de junho. Outro caso marcante foi em Campo Grande, quando o pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, veio a óbito quando não conseguiu engolir um pedaço de carne durante uma festa de casamento, no começo de dezembro.

O Corpo de Bombeiros alerta que a vítima de asfixia tenta falar e a voz não sai, começa a ficar agitada e confusa, levando as mãos para a garganta. A pele pode mudar de cor, passando a ficar azulada, o que indica baixa oxigenação do sangue. Provocada por uma súbita queda de oxigenação, pode levar à morte em poucos minutos, se não for solucionada rapidamente.

Para fazer a manobra de desengasgo, se posicione atrás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago”. A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

Já no caso de bebês, o coloque de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos.

Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência (pronto socorro ou hospital). Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.

Por Ana Cavalcante

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram