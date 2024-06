Domingo é de Sol e poucas nuvens em MS

A previsão deste domingo indica tempo firme com sol e poucas nuvens. Estão previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 28-33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 18-24°C e máximas entre 33-36°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-19°C e máximas entre 31-35°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-31°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

A tendência meteorológica não indica nenhuma mudança no tempo pelo menos até os dias 18-19 de junho, com a aproximação de uma nova frente fria. Porém ressalta-se o acompanhamento das previsões semanais devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias

