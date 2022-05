Jovem é morto com tiro no peito após começar confusão no interior

Matheus Nascimento da Silva, 26, foi assassinado com um tiro no peito após um desentendimento por volta das 21h20 de sábado (7), em uma lanchonete da rua Dona Francisca Stardiotti , no bairro Maria de Lourdes, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo Alvorada Informa, a vítima estava alterado e teria discutido na hora de pagar a a conta no caixa. Testemunhas alegam que Matheus xingou a atendente e arremessou a maquininha de cartões.

Em seguida, o pai do dono da lanchonete, de 65 anos, entrou em luta com Matheus. O dono separou a briga e Matheus foi embora de carro, retornando cerca de 10 minutos depois.

Foi quando ele parou na frente da lanchonete, passando a xingar os funcionários do local e sacar uma faca da cintura. Momento que supostamente o pai do dono da lanchonete atirou contra Matheus, conforme testemunhas. Matheus saiu correndo com a faca na mão por aproximadamente 40 a 50 metros, mas não resistiu, caiu na rua e morreu.

o suspeito do crime fugiu do local após o disparo que atingiu o tórax do jovem, que teve morte no local após constatado por equipes do corpo de bombeiros e policia militar. Informações que o autor ira se apresentar acompanhado de seu advogado na delegacia de policia Civil na segunda-feira (9).