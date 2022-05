Riedel tem apoio de mais da metade dos deputados da Assembleia Legislativa

[Por Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS]

Parlamentares demonstram a preferência a seu candidato preferido para a disputa ao governo de MS

Entre os 24 deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 15 já confirmam apoio ao pré-candidato a governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Riedel. Parlamentares do PL, Progressistas, PDT e PSB dizem que suas escolhas são definitivas e que não haverá chances de mudança após a aliança. Já representantes de partidos como o PT, MDB, PRTB e Podemos darão apoio a outros cinco pré-candidatos que pleiteiam a cadeira do Executivo estadual.

O PSDB é formado pelos deputados Paulo Corrêa, Zé Teixeira, Mara Caseiro e Jamilson Name. O presidente da Casa de Leis afirma que a gestão municipalista do governador Reinaldo Azambuja deve ter continuidade, e que os integrantes do ninho darão todo o apoio a Riedel.

O time do PSDB é favorável a alianças, e o pré-candidato Eduardo Riedel destacou durante encontro na sede do partido em Campo Grande, na última quinta-feira (5), que as legendas, como PP, PL, e Republicanos e do próprio PSDB, são fundamentais.

“Estão aqui não por questão partidária, mas por um projeto por Mato Grosso do Sul. Ninguém está aqui forçado, não cabe mais cabresto, não se faz política assim mais. É preciso construir uma nova política com diálogo, sentados na mesa, ouvindo as demandas que vocês, vereadores e vereadores, recebem da população lá na ponta, no dia a dia dos municípios”, frisou o pré-candidato tucano.

O PL é representado pelos deputados Coronel David, João Henrique Catan e Neno Razuk. O único a não confirmar o fechamento com Riedel foi o deputado João Henrique. Já Razuk foi enfático: “Eu apoio o Riedel, e não mudarei de ideia”.

Coronel David também está firme nessa ideia. “Tenho intenção de apoiar o Eduardo Riedel. Logicamente que aguardo posição do presidente Bolsonaro.”

Pelo Progressistas tem os deputados Barbosinha, Marçal Filho, Londres Machado, Gerson Claro, Evander Vendramini.

Vendramini, que comandou o Progressistas por mais de dois anos no Estado, afirmou que também apoiará Riedel, assim como toda a bancada. A aliança do Progressistas com o PSDB foi firmada pela presidente estadual, deputada Tereza Cristina, que vai concorrer ao Senado.

O deputado Barbosinha disse ao jornal O Estado que seu apoio ao tucano é definitivo e que não tem possibilidade de mudar. Da mesma forma o deputado Marçal Filho disse: “A escolha definitiva é Eduardo Riedel”. Londres Machado também apoia o tucano.

O único a não confirmar ao impresso foi Gerson Claro, porém disse durante entrevista ao programa “Tribuna Livre”, na semana passada, que deseja a continuidade do governo atual

. “Nós conversamos muito, e o Progressistas é da base do governo. Tudo que o governo faz hoje é fruto de aprovações na Assembleia. Temos relação próxima ao Riedel e vamos apoiar a continuidade da administração.”

O Republicanos, de Antonio Vaz e Herculano Borges, também está no time de parceria com o tucano. “Manifestamos o nosso apoio porque acreditamos e buscamos o melhor para o nosso Estado, Mato Grosso do Sul pode e vai crescer ainda mais e nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que isso

aconteça! Avante, juntos em favor do melhor para o nosso povo”, disse o deputado Antonio Vaz. Herculano ainda não confirmou, mas é quase certeza.

O deputado Lucas de Lima, do PDT, também tende a dar apoio a Eduardo Riedel. “Até o momento será o meu o pré-candidato Eduardo Riedel, por acreditar que o nosso MS tem que permanecer avançando no ritmo que vivemos hoje com o governo atual.”

Lima enfatizou que o PDT tem o presidente provisório que é o tesoureiro da nacional, Marcelo Panella. Mas que a militância do partido ainda decide quem vai apoiar. “A eleição do novo diretório estadual acontecerá em outubro, após o primeiro turno. O partido ainda não decidiu com quem caminhará em nível de Estado. Está tendo conversas com vários partidos, inclusive o Riedel do PSDB.”

Pelo PSB, o deputado Paulo Duarte segue o ninho tucano e caminha junto a Riedel. “Tudo em paz. Vou apoiar Eduardo Riedel. Esse escolha é absolutamente definitiva!”