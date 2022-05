Revitalização do corredor gastronômico da Bom Pastor será licitada no próximo semestre

A Prefeitura de Campo Grande planeja licitar no próximo semestre, as obras de revitalização do Corredor Gastronômico da Avenida Bom Pastor. Nesta sexta-feira (6) foi publicado no Diário Oficial, o termo de homologação do resultado da concorrência pública, assinado pela prefeita Adriane Lopes.

Com isso, a Schettini Engenharia Ltda, vencedora da licitação, será a responsável pelo projeto executivo da obra. O trecho de 1,3 km, entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Rua Domingos Jorge Velho, se consolidou como espaço de lazer e convivência, se tornando atração turística da Capital.

A revitalização contempla o alargamento da pista em pelo menos um metro, reforço da drenagem, recapeamento da Bom Pastor, instalação de rede elétrica e de cabeamento de fibra óptica subterrânea, iluminação ornamental e novo paisagismo.

Uma área pública será transformada em espaço multiuso destinado a atividades culturais, práticas de exercícios físicos, áreas de convívio, contemplação e leitura.

O projeto prevê também mobiliários urbanos com bancos, bebedouros, lixeiras para orgânicos, bicicletários e espaço para instalação de uma feira de produtos orgânicos. Na praça e ao longo do corredor, haverá infraestrutura para internet Wi-fi, postos de acesso à códigos de QR e recarga de celulares e carros elétricos.