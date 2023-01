Em amistoso, Operário vence em Caarapó em preparação para estadual de MS

O atual campeão sul-mato-grossense, Operário Futebol Clube, venceu na tarde de ontem (8), por 4 a 1, o Operário Atlético Clube, no estádio do Carecão, em Caarapó. O jogo amistoso serviu como preparação para estreia de ambos os equipes no campeonato estadual que começa no dia 22.

A partida de forma amistosa foi de iniciativa de ambos os clubes na preparação das equipes para o campeonato estadual.

O Operário volta ao campo em outro amistoso no próximo final de semana contra o Aquidauanense.

O jogo

Em uma partida de muita velocidade, o campeão da série B, o Tigre saiu na frente no primeiro tempo com Marcelo Junior. 1 a 0. No segundo tempo, o Galo chegou ao empate com Irapuan. 1 a 1.

O Operário de Campo Grande foi ao ataque e fez o segundo gol com João Victor no início da etapa final. O Galo da Capital, confirmou a goleada com gols de Dieguinho e Irapuan, novamente. 4 a 1.

O Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, Série A de 2023 será disputado entre 10 equipes divididas em dois grupos.

No grupo A: Comercial; Costa Rica; Coxim; Operário Futebol Clube e Serc.

Já no grupo B: Aquidauanense; Dourados; Ivinhema; Novo F.C e Operário Atlético Caarapoense.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.