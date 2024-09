Energisa libera R$ 30 milhões para Projetos de Eficiência Energética

Energisa lança edital para seleção de projetos para o PEE (Programa de Eficiência Energética), os candidatos têm até o dia 25 outubro. Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), é uma da responsável pela regulamentação do projeto. Em 2024, serão aportados cerca de R$ 30 milhões em iniciativas das nove distribuidoras do Grupo, nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Tocantins, Acre e Rondônia.

O Programa de Eficiência Energética, visa promover o uso eficiente da energia elétrica, reduzindo desperdícios e envolvendo diversos projetos para otimizar o consumo energético em diferentes setores. Os recursos do PEE poderão ser direcionados para projetos rurais, de infraestrutura de iluminação pública, organizações sociais, empresas e órgãos públicos.

Segundo o coordenador de Eficiência Energética, Thiago Oliveira, o trabalho promove o uso consciente da energia e impulsiona o desenvolvimento econômico e social nas regiões onde atuamos, além de reforçar nosso compromisso em integrar as práticas ASG em todas as operações. Na última chamada, foram investidos cerca de R$ 28,9 milhões em 111 projetos.

Em Campo Grande um dos últimos projetos foi no Parque das Nações Indígenas um monumento batizado de Flor Solar, num investimento de R$ 600 mil. A estrutura conta com 12 pétalas de painéis solares, que se movem para captar a melhor incidência solar, simulando o movimento de heliotropismo de um girassol. Com isso, ela consegue gerar até 40% mais energia do que um painel solar convencional. A energia gerada é usada para alimentar a iluminação local e carregar celulares dos frequentadores do parque. A obra, além de embelezar a paisagem do parque, também promove a conscientização sobre o uso de energias limpas e renováveis.

Por Thays Schneider