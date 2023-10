Chuva não ameniza calor e Brasil será um dos lugares mais quentes do mundo

Em Campo Grande, tempestade derrubou mais de 100 árvores e deixou 36 bairros sem energia

A chuva em Campo Grande deixou estragos em boa parte da cidade. Na manhã de ontem (20), a prefeita Adriane Lopes anunciou uma força-tarefa com mais de 400 pessoas de todas as secretarias, para minimizar os problemas causados pelo forte temporal que atingiu a Capital. Apesar do volume de precipitações, o calor não deve dar trégua e o Brasil será um dos lugares mais quentes do mundo neste fim de semana, com termômetros atingindo os 46ºC. O recorde anterior foi o registro de 44,8ºC, em Nova Maringá, no Mato Grosso, em novembro de 2020.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de perigo para duas condições climáticas extremas no Brasil. O primeiro aponta para o risco à saúde com temperaturas 5ºC acima da média, por período maior do que 5 dias e o segundo, para a ocorrência de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Conforme a meteorologia, o cenário está sendo provocado por uma grande massa de ar seco no Centro-Oeste e estendendo-se ao Sudeste e Nordeste, resultando em dias de céu claro, escassez de chuva e temperaturas até 5°C acima da média por um período de 3 a 5 dias. O alerta laranja de calor se extende até 18h deste sábado (21), para áreas amplas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e partes de Goiás e Amazonas.

Para Campo Grande, o sábado deve ser de termômetros entre 24ºC e 35ºC, com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar deve variar entre os 40% e 90%. Já no domingo (22), os termômetros devem se manter até os 36ºC, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade do ar deve ficar entre 30% e 85%. Entre a próxima segunda-feira e terça- -feira (23 e 24), a tendência de alta deve permanecer, com máximas de 37ºC. A sensação térmica pode ser ainda maior, fazendo com que o calor fique ainda mais intenso.

ALERTA

Ainda ontem (20), a prefeita de Campo Grande destacou, em coletiva de imprensa, e afirmou que as equipes estavam de prontidão durante a chuva e a Defesa Civil preparada para o atendimento. “As setes regiões da cidade e o centro estão sendo atendidos. Hoje, 420 homens com 22 máquinas, 23 caminhões e diversas ferramentas já estão atuando em várias frentes de trabalho por toda a cidade”, afirmou.

Pelo menos 70 famílias, moradoras da Homex, uma das comunidades afetadas pelo vendaval, são prioridades para equipe da prefeitura. A prefeita Adriane Lopes fez uma alerta à população, muitas árvores estão energizadas. “Não tente obstruir nenhuma via ou tocar nas árvores por que o risco de fios caídos pela cidade é grande. No caso de fios nas ruas ou árvores no meio da via, acione as equipes técnicas da prefeitura”, avaliou

A prefeitura recebeu mais de 130 solicitações de árvores caídas e durante a madrugada foram 57 atendimentos. Adriane Lopes afirmou, ainda durante coletiva, que tem um projeto tramitando na Defesa Civil para retirar árvores mais antigas da cidade. O grande problema, durante a tempestade foi a queda de árvore e falta de energia, com mais de 80 semáforos desligados.

CONFIRA AS 10 MAIORES TEMPERATURAS REGISTRADAS NO BRASIL, DE ACORDO COM O INMET, ATÉ O DIA 19/10/2023

44,8°C em Nova Maringá/ MT em 4/11/2020 e 5/11/2020

44,7°C em Bom Jesus do Piauí/ PI em 21/11/2005

44,6°C em Bom Jesus do Piauí/ PI em 18/11/2005

44,6°C em Orleans/SC em 6/1/1963

44,6°C em Água Clara/MS em 5/10/2020

44,5°C em Nova Maringá/ MT em 8/10/2020 e 25/9/2020

44,3°C em Aragarças/GO em 9/10/2020

44,2°C em Cuiabá/MT em 19/10/2023

