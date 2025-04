Acadêmicos oferecem serviços jurídicos, nutricionais e digitais no Mutirão Todos em Ação, em Campo Grande

O Bairro Vida Nova, em Campo Grande, recebe neste sábado (26) o Mutirão Todos em Ação, uma grande iniciativa de cidadania e inclusão social que promete beneficiar centenas de moradores da região. A ação, que acontece das 8h às 12h na Escola Municipal Nerone Maiolino, disponibilizará mais de 300 serviços gratuitos para a comunidade, incluindo orientações jurídicas, nutricionais e de inclusão digital.

Acadêmicos da Estácio Campo Grande marcam presença no evento com atividades práticas dos cursos de Direito, Nutrição e Análise de Sistemas, sob a supervisão de seus professores.

Orientação jurídica para a comunidade

Os estudantes de Direito, supervisionados pela professora Andréia Arguelho, estarão à disposição para orientar a população sobre questões jurídicas simples, como problemas com contratos, direitos do consumidor, pensão alimentícia e guarda de filhos. Quando necessário, casos mais complexos serão encaminhados para atendimento no Núcleo de Prática Jurídica da instituição. A professora reforça que todos os casos iniciados no evento receberão acompanhamento posterior, sem limite de atendimento.

Inclusão digital e segurança na internet

No campo da tecnologia, acadêmicos de Análise de Sistemas, orientados pela professora Enilda Cáceres, vão ajudar a população a navegar melhor no mundo digital. Eles ensinarão como acessar serviços do governo, como o INSS, e orientarão sobre segurança na internet, alertando sobre golpes e boas práticas online. Para facilitar o acesso, os estudantes desenvolveram um site reunindo links úteis para o dia a dia da comunidade.

Saúde e alimentação em foco

Já os alunos de Nutrição, sob a coordenação da professora Maria Tainara, estarão realizando avaliações antropométricas — como medição de peso, altura e cálculo do IMC — e fornecendo orientações sobre alimentação saudável com base nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira. O objetivo é incentivar o consumo de alimentos naturais e a redução de ultraprocessados, além de esclarecer dúvidas e oferecer dicas práticas de alimentação.

O Mutirão Todos em Ação é promovido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, o Governo do Estado e diversas instituições, entre elas a Estácio Campo Grande, que proporciona aos seus alunos a chance de unir aprendizado acadêmico e responsabilidade social.

Serviço

Evento: Mutirão Todos em Ação

Data: Sábado, 26 de abril

Horário: Das 8h às 12h

Local: Escola Municipal Nerone Maiolino, Bairro Vida Nova, Campo Grande-MS (Rua Maraú, s/n)

Entrada: Gratuita e aberta a toda a comunidade

