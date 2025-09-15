3ª Semana de Arquitetura e Urbanismo do CPNV/UFMS discute cidades sustentáveis e inclusivas

Entre os dias 8 e 11 de setembro, Naviraí foi palco da 3ª Semana de Arquitetura e Urbanismo do CPNV/UFMS, que neste ano trouxe como tema “Cidades Sustentáveis e Inclusivas no Mato Grosso do Sul”. A abertura aconteceu no auditório do campus com a presença do vice-diretor Prof. Dr. Victor Fraile Sordi, da coordenadora do curso Profª Dra. Emeli Lalesca Aparecida da Guarda, do gerente de Meio Ambiente João do Carmo Neves, conhecido como Professor Chocolate, e do arquiteto urbanista Rodrigo Zanin, representando o gerente de Obras Fabiano Costa.

Durante o credenciamento, os participantes puderam prestigiar a exposição “Naviraí Submersa: Provocações e Consciência entre o Projeto Arquitetônico e o Clima”, organizada pela Profª Dra. Rafaella Estevão da Rocha, que trouxe reflexões importantes sobre o impacto do clima nas cidades.

A programação contou com palestras de grandes nomes da área, como o arquiteto urbanista Luis Eduardo Costa, que apresentou o tema “Cidades Resilientes e Habitáveis: A Imperatividade do Planejamento Urbano e Ambiental para o Clima em Mato Grosso do Sul”, trazendo ao debate discussões da Conferência Internacional CAU 2025. Também participaram o Prof. Dr. Julio Botega, coordenador do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAENG/UFMS, e o Prof. Dr. Victor Fraile Sordi, que falaram sobre “Mitos e Verdades sobre empreender na Arquitetura”.

Nos dias seguintes, o evento abordou o tema “Desafios da HIS no Brasil”, com o Prof. Dr. Marcelo Carlucci, e promoveu a palestra “Viagens de Estudo: Madrid e Medellín”, apresentada pelos professores Ramon Fortunato Gomes e Ricardo Batista Bitencourt. Além das palestras, workshops e minicursos foram oferecidos pelos professores Camila Amaro de Souza e Agnaldo Antonio dos Santos, pelas empresas Plazza Solaris e Flex, representadas pelos engenheiros Danilo Gonçalves de Souza e Adam Sordi Maier e pelo técnico Jorge Lucas Silva Sestari, e ainda pelo engenheiro de software Felipe Rodrigues Bom. Alunos do curso também compartilharam seus conhecimentos em oficinas de fotografia, modelagem 3D e artesanato.

Um dos momentos mais aguardados foi a competição ARQPONTE 2025, que reuniu sete equipes na construção de pontes de palitos de madeira. O teste de carga para o rompimento das estruturas garantiu emoção e aprendizado, em uma disputa organizada pelos professores Dr. Gustavo Nunes e Dra. Eleana Patta Flain. A vivência prática também esteve presente com a visita técnica ao Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, coordenada pela professora Dra. Geovana Geloni Parra, que aproximou os estudantes das questões ambientais locais.

O encerramento, realizado no dia 11 na Praça Sakae Kamitami, integrou a comunidade em uma noite cultural que contou com a apresentação do Projeto Ciranda En’Arte, por meio do grupo Arte que Alcança com coreografia de Carine Marcial, além do show da banda Acústicos e Subversivos. Também foram realizadas as premiações do Concurso de Logos do Curso, da competição ARQPONTE 2025 e da melhor fotografia do workshop, conquistada pela estudante Celleny Nantes.

A 3ª Semana de Arquitetura e Urbanismo do CPNV/UFMS se consolidou como um espaço de aprendizado, troca de experiências e integração entre universidade, profissionais e comunidade, reforçando o compromisso de formar arquitetos e urbanistas preparados para enfrentar os desafios da sustentabilidade, da inclusão e da inovação nas cidades sul-mato-grossenses.