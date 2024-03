Autores de crimes contra mulheres são presos durante operação em toda Capital

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (8) pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a Operação “Deam por Elas”, com objetivo de cumprir mandados de prisão para acusados de crimes contra mulheres, em Campo Grande. Eram 12 mandados e hoje foram cumpridos oito.

Conforme a delegada titular da Deam, Elaine Benicasa, operação iniciou-se às 05h com mais de 20 policias e investigadores da especializada, em busca de autores de crimes contra a mulher, como ameaça, violência doméstica e estupro.

“Todos esses autores que se encontram agora presos em razão da operação, estão por mandados de vários tipos de crime: lesão corporal, ameaça, vias de fato, crimes sexuais e também pelo descumprimento de medidas protetivas”.

Ainda segundo Benicasa, os mandados foram cumpridos em diversas regiões da Capital, como Anhanduizinho, Segredo e Centro. “Nós tivemos o cuidado de ter mandados [cumpridos] em todas as regiões. Houve a prisão de um estuprador, onde ele havia mantido relação sexual com uma moça, em uma festa, após a ingestão de bebida alcoólica, contra a vontade dela”.

“Quase que todos eles já possuem registro de ocorrência na Deam, se não uma, duas ou três e já estão sendo devidamente ouvidos. Em seguida, os que foram presos em flagrante vão passar por audiência de custódia e os com mandado de prisão vão ser mandados para a penitenciaria”, explicou a delegada.

Além dos sete homens presos, uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico, conforme a delegada Maira Machado. “Ao cumprirmos um mandado no Jardim Noroeste, nos deparamos com um casal que estava embalando droga, e foram apreendidos aproximadamente 2,6 kg de substância análoga à maconha e uma arma de fogo. Além disso, o homem também tinha um mandado em aberto para tráfico”.

Operação todo o mês

Benicasa explica que a Deam realizará operações durante todo o mês de março, em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

“O mês de março é o mês da mulher e nós, enquanto Deam e policia civil, trabalhamos continuamente com várias ações. Porém, nos meses de março, agosto e outubro, nós intensificamos as ações, e essa foi para dar um pontapé inicial em todas as atividades em que a Deam vai estar envolvida no mês de março, que não são pouca”.

A delegada finaliza reforçando a importância da denúncia por parte das vítimas, com confecção do boletim de ocorrência e medida protetiva.

“Quando estávamos reunindo os presos no pátio, eu tive a grata satisfação de encontrar uma senhora ali no pátio, a Dona Eliane. E ela é um depoimento muito forte: ela quase morreu por feminicídio quatro vezes, e ela disse ‘denunciem, eu amo a minha vida’. Então é importante dizer que todas as mulheres podem ser, sim, vítimas de um futuro feminicídio. Denuncie, registrem a ocorrência, eu costumo dizer que toda a maquina estatal, municipal e federal só poderá ajudar essas vítimas a partir do momento em que elas vierem a delegacia. Por que se não, vocês mulheres, que não possuem registro de ocorrido ou medidas protetivas, são mulheres invisíveis”, finaliza.

Com informações da repórter Juliana Aguiar.