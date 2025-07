Casa da Mulher Brasileira suspende atendimentos temporariamente para dedetização neste fim de semana

Os atendimentos ao público na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, ficarão suspensos por 24 horas a partir do meio-dia deste sábado (12), devido à realização de um serviço programado de dedetização. A informação foi confirmada pela Semu (Secretaria Executiva da Mulher).

Durante o período de interrupção, as demandas que normalmente seriam direcionadas à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) serão atendidas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), localizada na Rua Padre João Crippa, nº 1581, no Centro da capital.

A dedetização foi agendada estrategicamente para o fim de semana, com o objetivo de reduzir o impacto para quem utiliza os serviços oferecidos na unidade. A suspensão segue até o meio-dia de domingo (13), quando os atendimentos devem ser retomados normalmente na sede da Casa da Mulher Brasileira.

A unidade, que concentra diversos serviços de apoio à mulher em situação de violência, é referência em atendimento humanizado e integrado, funcionando com suporte de diferentes órgãos públicos.

