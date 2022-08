Jovem é executado com mais de 12 tiros no Aero Rancho

Um jovem de 19 anos, identificado como Alexandre Pereira Marimoto, foi executado na tarde desta quarta-feira (24) no bairro Aero Rancho, região sul de Campo Grande. A vítima estava sentada com outras pessoas em frente a um campo na Rua Gérbera, quando foi alvejada. Uma câmera de segurança gravou o momento da ação.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre estava sentado na rua, junto com outras pessoas, quando dois suspeitos em uma motocicleta passaram efetuando os disparos. A vítima havia tentado fugir quando localizou a moto, mas não conseguiu.

Alexandre foi atingido por quatros tiros, três na região do tórax e um na região da cabeça e morreu no local, antes mesmo do socorro chegar. Equipes do GOI (Grupo de Operações Especiais) estiveram na rua do crime e foram localizados 10 cápsulas de calibre .38. Também foi localizado 02 projéteis sendo que 01 está totalmente deformado e o outro parcialmente deformado. Durante a verificação do corpo, foram contabilizados 12 disparos no total.

A avó da vítima relatou que estava em casa no momento do crime quando ouviu os disparos. Ela saiu na rua para ver o que estava acontecendo quando viu o corpo do neto no chão, com perfurações de bala e grande sangramento.

A moto usada pelos suspeito foi encontrada abandonada na Rua Américo Azambuja. Em busca no sistema a perícia identificou que a moto era roubada. O veículo foi recolhido e encaminhado para a Defurv (Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos). Os suspeitos ainda não foram encontrados.

A polícia suspeita que a execução tenha sido uma vingança pelo assassinato de André Luiz Prado de Moraes, de 21 anos, morto no dia 15 de agosto. A vítima teria confessado para familiares que estava envolvida no crime. O caso continua em investigação.

