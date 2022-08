Comerciante que disputou as eleições para verador é preso por assassinato

Anderson Rodrigues da Cruz, de 43 anos, foi preso ontem (24) acusado pelo assassinato do ex-presidiário Fábio Lopes, 37, em junho deste ano. De acordo com a polícia, Anderson disputou as eleições para vereador no município de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Justiça Eleitoral, Anderson era filiado ao PP (Partido Progressista) e informou ao órgão federal ser pecuarista. Naquela época, a sua votação apareceu zerada, isso acontece quando a candidatura é impugnada.

Em 2016, Anderson se candidatou novamente pelo DEM (Democratas). Em pesquisa pela Justiça Eleitoral, ele aparecia como comerciante e obteve 228 votos nessas eleições.

Após essas eleições, em 2017, Anderson chegou a ser condenado a seis anos em regime semiaberto por tráfico de drogas após o traficante Rogério Lima Duarte ser preso por policiais federais com 7 quilos de cocaína em um Fiat Uno registrado em seu nome.

Em depoimento na polícia, Rogério relatou que tinha sido contratado por um homem chamado Fernando para levar os entorpecentes até Campo Grande. Em reconhecimento por fotos, o traficante chegou a falar que Anderson e Fernando eram a mesma pessoa. A prisão aconteceu na MS-164.

Ainda de acordo com a polícia, Rogério tentou mudar a versão para tentar inocentar Anderson durante a fase processual, dizendo que havia comprado a cocaína em Bela Vista e que teria pegado o veículo em Ponta Porã, relatando que não havia feito a transferência em sua propriedade.

