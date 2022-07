Jovem é executado com aproximadamente 10 tiros no Jardim Noroeste

Rogério Baez Fernandes, 19 anos, foi executado com aproximadamente 10 tiros, no início da tarde desta segunda-feira (25), na residência onde morava com os pais na Rua da Conquista, região do bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo os vizinhos, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram na casa da vítima, entraram e pegaram o rapaz que se alimentava na cama. Logo em seguida deram, pelo menos, 10 tiros na cabeça do rapaz, antes de fugirem acompanhados de um terceiro envolvido no crime, que estava em um veículo Volkswagen Gol, preto.

A vítima estava comendo na hora, quando percebeu a movimentação e entrou correndo para o quarto da mãe, onde tampou os ouvidos e se escondeu no banheiro. “Ele era um menino tranquilo, não é porque morreu não…”, disse uma mulher que administra um projeto social que Rogério participou durante a adolescência.

A irmã e a esposa da vítima negam que o rapaz havia estuprado a enteada, de 4 anos, conforme foi denunciado neste final de semana na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande. Versão da família que foi confirmada horas depois da execução.

Com informações do repórter Marcos Maluf